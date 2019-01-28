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Minas Gerais

Missão israelense já trabalha na localização de corpos em Brumadinho

O trabalho, feito com equipamentos como sonares e radares de temperatura trazidos de Jerusalém, é acompanhado pelo embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelly

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 18:06

Publicado em 

28 jan 2019 às 18:06
MISSÃO ISRAELENSE INICIOU TRABALHOS DE RESGATE E BUSCA EM BRUMADINHO Crédito: Divulgação/Embaixada de Israel
A missão israelense iniciou, na manhã desta segunda-feira (28) seus trabalhos de resgate e busca por corpos de vítimas da tragédia de Brumadinho (MG). O trabalho, feito com equipamentos como sonares e radares de temperatura trazidos de Jerusalém, é acompanhado pelo embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelly, que participa de reuniões com os comandantes do exército.
> Funcionários, terceirizados e governos locais temem restrições à Vale
Imagens aéreas mostram engenheiros e soldados buscando sobreviventes.
O avião com 136 militares vindo de Israel pousou por volta das 21h20 deste domingo, 27, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Os soldados foram recepcionados pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e pelo Secretário de Segurança Pública do estado, General Mário Araújo.
> Minas mapeará produtores rurais afetados por rompimento de barragem

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