Ministro Marcelo Queiroga mostra dedo a manifestantes em NY

Queiroga responde com gesto obsceno a protesto de brasileiros em NY Crédito: Reprodução/Twitter

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mostrou o dedo do meio a manifestantes brasileiros que protestavam contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), numa rua de Nova York, na noite desta segunda-feira (20).

Em um vídeo postado nas redes sociais, o ministro aparece em um micro-ônibus que transportava a comitiva do presidente. Queiroga se levanta do banco do veículo e aponta o dedo médio para o grupo, chacoalhando as mãos sem parar. É possível ver que os manifestantes também fizeram gestos obscenos aos integrantes do veículo.

Esse vídeo do Ministro da Saúde mostrando o dedo para os manifestantes em NYC… pic.twitter.com/AXyJZdEhza — Raquel Krähenbühl (@Rkrahenbuhl) September 21, 2021