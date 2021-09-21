Ministro Marcelo Queiroga mostra dedo a manifestantes em NY

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mostrou o dedo do meio a manifestantes brasileiros que protestavam contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), numa rua de Nova York, na noite desta segunda-feira (20).
Em um vídeo postado nas redes sociais, o ministro aparece em um micro-ônibus que transportava a comitiva do presidente. Queiroga se levanta do banco do veículo e aponta o dedo médio para o grupo, chacoalhando as mãos sem parar. É possível ver que os manifestantes também fizeram gestos obscenos aos integrantes do veículo.
O presidente Jair Bolsonaro vai discursar nesta terça-feira (21) na abertura da Assembleia Geral da ONU. Os manifestantes estavam na calçada em frente ao imóvel da missão brasileira na ONU, aos gritos de "Fora Bolsonaro" e fazendo gestos obscenos.