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Ficará em isolamento

Ministro Luiz Eduardo Ramos testa positivo para Covid-19

Segundo secretaria, Ramos está com sintomas gripais leves
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2020 às 13:45

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 13:45

Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos Crédito: Anderson Riedel/PR
O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, testou positivo para Covid-19 neste sábado (10), informou a assessoria da secretaria. Segundo nota da secretaria, o ministro está apenas com sintomas gripais leves e ficará em isolamento trabalhando de forma remota.
Ramos é o décimo ministro do governo a contrair a doença. Na equipe ministerial, tiveram covid-19 Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Milton Ribeiro (Educação), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União), Braga Netto (Casa Civil), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral) e Marcelo Álvaro Antônio (Turismo). O presidente da República, Jair Bolsonaro, também teve a doença.

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Além dos ministros e do presidente, outras autoridades também já contraíram a Covid-19. Entre elas, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), o procurador-geral da República, Augusto Aras, e a presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministra Maria Cristina Peduzzi.

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