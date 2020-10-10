Ministro Luiz Eduardo Ramos testa positivo para Covid-19

Ramos é o décimo ministro do governo a contrair a doença. Na equipe ministerial, tiveram covid-19 Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Milton Ribeiro (Educação), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União), Braga Netto (Casa Civil), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral) e Marcelo Álvaro Antônio (Turismo). O presidente da República, Jair Bolsonaro, também teve a doença.

Além dos ministros e do presidente, outras autoridades também já contraíram a Covid-19. Entre elas, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), o procurador-geral da República, Augusto Aras, e a presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministra Maria Cristina Peduzzi.