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Habeas Corpus

Ministro do STJ manda soltar 13 funcionários da Vale e da TUV SUD

Os 13 funcionários estão sendo investigados pelo rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho

Publicado em 

15 mar 2019 às 01:15

Publicado em 15 de Março de 2019 às 01:15

Rompimento da barragem de rejeitos da Vale provocou mais de 200 mortes e ainda há cerca de 100 desaparecidos Crédito: Washington Alves/Reuters/Direitos Reservados
O ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), concedeu,nesta quinta-feira (14), habeas corpus para soltura de 13 funcionários da mineradora Vale e da empresa TUV SUD que são investigados pelo rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, ocorrida em 25 de janeiro.
No mês passado, o ministro havia concedido liberdade a quatro dos acusados, mas a Justiça de Minas Gerais restabeleceu a prisão dos envolvidos nesta semana. No entendimento de Cordeiro, o caso já foi analisado, e foi definido que os funcionários das empresas não oferecem risco à investigação e devem ser responder aos fatos em liberdade.
"Prende-se para genericamente investigar, ou colher depoimentos. Nada se aponta, porém, que realizassem os nominados empregados da Vale para prejudicar a investigação. Nada se revela que impedisse investigar, estando os agentes soltos", decidiu o ministro.
Esta é a terceira vez que o STJ manda soltar funcionários da Vale indicados como responsáveis pelo rompimento da barragem em Brumadinho.
APRESENTAÇÃO
Pelo menos 11 dos investigados chegaram a se apresentar hoje no Departamento Estadual de Investigações de Crimes Contra o Meio Ambiente, em Belo Horizonte. Dois ainda eram aguardados pela Polícia Civil de Minas Gerais.

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