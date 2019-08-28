Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ministro do Meio Ambiente é internado em UTI de hospital em Brasília
Saúde

Ministro do Meio Ambiente é internado em UTI de hospital em Brasília

O motivo da internação não foi divulgado

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 12:51

Publicado em 

28 ago 2019 às 12:51
Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está internado nesta quarta-feira (28) no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. 
A informação foi confirmada à reportagem por assessores do presidente Jair Bolsonaro, segundo os quais ele está em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva). 
O motivo da internação, no entanto, ainda não foi divulgado. O ministro participaria pela manhã de uma cerimônia organizada pelas Forças Armadas. Segundo o Ministério da Defesa, ela foi adiada.
Bolsonaro disse que não sabia da internação e foi informado pelos veículos de imprensa durante encontro com o presidente do Chile, Sebastián Piñera, nesta quarta.
"Ele está bastante jovem, né!? Mas ele não está nessa pilha de nervos. Nós estamos muito bem, estamos conversando e é uma pessoa excepcional", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Meio Ambiente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados