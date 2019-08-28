Ministro do Meio Ambiente é internado em UTI de hospital em Brasília

Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles , está internado nesta quarta-feira (28) no Hospital das Forças Armadas, em Brasília.

A informação foi confirmada à reportagem por assessores do presidente Jair Bolsonaro, segundo os quais ele está em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O motivo da internação, no entanto, ainda não foi divulgado. O ministro participaria pela manhã de uma cerimônia organizada pelas Forças Armadas. Segundo o Ministério da Defesa, ela foi adiada.

Bolsonaro disse que não sabia da internação e foi informado pelos veículos de imprensa durante encontro com o presidente do Chile, Sebastián Piñera, nesta quarta.