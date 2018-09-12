  Ministro do GSI visita Bolsonaro em nome de Temer
Ministro do GSI visita Bolsonaro em nome de Temer

General Sérgio Etchegoyen foi escolhido pelo governo Michel Temer por sua origem militar

Publicado em 

12 set 2018 às 12:34

Publicado em 12 de Setembro de 2018 às 12:34

O ministro do GSI, Sergio Etchegoyen Crédito: MARCOS ARCOEVERDE
O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Sérgio Etchegoyen, visita nesta quarta, 12, em São Paulo, o candidato do PSL ao Planalto nas eleições 2018, deputado e capitão reformado do Exército, Jair Bolsonaro (PSL).
Na visita, prevista para 9 da manhã, o general Etchegoyen vai representar o presidente Michel Temer e levará a solidariedade do governo ao candidato, que está internado no Hospital Albert Einstein, se recuperando do atentado que sofreu em Juiz de Fora (MG) durante um ato de campanha.
Na terça, Bolsonaro teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e passou para uma unidade de cuidados semi-intensivo. Na visita ao hospital, além de saber exatamente como o candidato do PSL está passando, o ministro Etchegoyen, ainda a pedido do presidente, vai colocar à disposição a estrutura do governo para atender Bolsonaro.
O ministro do GSI foi escolhido por Temer para levar os votos do governo de melhoras ao candidato por sua origem militar.

