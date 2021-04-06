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Anderson Torres

Ministro da Justiça tem aval de Bolsonaro e vai trocar diretor-geral da PF

Em cerimônia interna, o presidente disse que trocas serão normais. Anderson Torres já avisou o Palácio do Planalto que vai fazer a mudança

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 16:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 abr 2021 às 16:07
Anderson Gustavo Torres, então secretário de Segurança do DF, com o presidente Jair Bolsonaro
O ministro da Justiça Anderson Gustavo Torres ao lado do presidente Bolsonaro Crédito: Carolina Antunes/PR
O novo ministro da Justiça, Anderson Torres, teve o aval de Jair Bolsonaro e vai mudar o diretor-geral da Polícia Federal.
O atual chefe da PF, Rolando de Souza, foi escolha do presidente, por indicação de Alexandre Ramagem, impedido pelo Supremo Tribunal Federal de assumir o cargo, em abril do ano passado.
Torres já avisou o Palácio do Planalto que vai fazer a mudança, que deve ocorrer nos próximos dias. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Eduardo Aggio, também deve ser substituído.
Em cerimônia interna, o presidente disse na manhã desta terça-feira (6) que trocas serão normais.

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De acordo com pessoas próximas a Torres, o nome para a PF terá um dito "perfil" técnico. Internamente, no entanto, há desconfiança de que a escolha respeitará esse critério.
Com a concretização da troca, o governo Bolsonaro terá o seu quarto diretor-geral da PF. Antes de Rolando, passaram pelo cargo Maurício Valeixo e Alexandre Ramagem.

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