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Justiça

Ministro Celso de Mello tira licença do STF

A informação foi confirmada pelo gabinete do ministro. No começo do mês, o magistrado passou por exames clínicos para verificar se precisa passar por uma nova cirurgia.

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 15:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 15:18
Ministro do Supremo Celso de Mello
Ministro do Supremo Celso de Mello Crédito: Carlos Moura/STF
O ministro Celso de Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), vai tirar licença da corte para tratamento de saúde.
A informação foi confirmada pelo gabinete dele. No começo do mês, o magistrado passou por exames clínicos para verificar se precisa passar por uma nova cirurgia.
Decano do tribunal, ele fez uma operação no quadril em janeiro. Em março, foi internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com quadro de erisipela.
A doença não guardava relação com a pandemia do novo coronavírus nem com a cirurgia na cabeça do fêmur a que ele tinha se submetido.
Ele recebeu alta e ficou mais um período de licença médica. Depois do retorno, trabalhou inclusive nas férias de julho.
A ausência de Celso de Mello do STF pode interferir no julgamento de casos emblemáticos, como o da suspeição do ex-juiz Sergio Moro, denunciado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ter sido, de acordo com os advogados, parcial no julgamento do processo do tríplex.
O decano integra a 2ª Turma do STF, que vai analisar o caso.

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