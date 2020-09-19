Ministro Benedito Gonçalves, do STJ, testa positivo para Covid-19

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Benedito Gonçalves testou positivo para o novo coronavírus, segundo apurou o Estadão com pessoas próximas ao magistrado. A informação também foi confirmada pela assessoria da Corte.
Segundo o STJ, o ministro está bem e vai continuar despachando e cumprindo o isolamento em casa.
Gonçalves é a oitava autoridade presente na posse de Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) a ser diagnosticada com Covid-19. O evento foi realizado na sede do tribunal, em Brasília, no último dia 10.
Estiveram na solenidade e testaram positivo para a Covid-19:
- Luiz Fux, presidente do STF
- Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara
- Luis Felipe Salomão, ministro do STJ
- Antonio Saldanha Palheiro, ministro do STJ
- Maria Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST)
- Augusto Aras, procurador-geral da República
- Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo
- Benedito Gonçalves, ministro do STJ
Em nota divulgada na quinta-feira (17), quando seis convidados já haviam sido diagnosticados com o novo coronavírus, o STF afirmou que passou a contactar os demais presentes sobre a importância de buscarem o serviço médico caso tenham algum sintoma.
"O Supremo Tribunal Federal, por meio do setor de Cerimonial, está em contato com os convidados que estiveram presentes à solenidade para alertá-los sobre a importância de buscarem serviço médico, caso tenham se exposto de alguma forma também em outros eventos fora do STF. A Secretaria de Serviços Integrados de Saúde (SIS) do Tribunal também está atenta e à disposição dos servidores para orientá-los sobre eventual realização de testes e procedimentos a serem adotados em casos positivos", diz a nota.