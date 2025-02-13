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Saúde

Ministra diz que medicamentos do Farmácia Popular passarão a ser retirados de graça

Fralda geriátrica e um remédio para diabetes e doenças cardiovasculares entraram na lista da gratuidade

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 20:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 fev 2025 às 20:54
BRASÍLIA - A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou nesta quinta-feira (13) que os produtos do programa Farmácia Popular que ainda eram pagos poderão ser retirados de graça.
Com isso, os dois itens que tinham coparticipação, ou seja, o cidadão pagava uma parte do custo, foram incluídos: a fralda geriátrica e um medicamento para diabetes e para doenças cardiovasculares.
Unidade da Farmácia Popular
Produtos do programa Farmácia Popular que ainda eram pagos poderão ser retirados de graça Crédito: Ministério da Saúde/Divulgação
Nísia também anunciou a abertura do credenciamento para aderir ao programa a 758 cidades que ainda não eram contempladas. Esse total representa 14% das 5.570 cidades do país.
Até o momento, o programa disponibiliza medicamentos gratuitos para diabetes, asma, hipertensão, osteoporose, anticoncepção, glaucoma e outras doenças.
O anúncio foi feito durante participação na Conferência Ministerial Saúde e Educação, mesa parte da programação do terceiro e último dia do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, em Brasília.
No evento, ela detalhou ainda informações sobre o Programa Saúde na Escola, previsto para ser retomado no dia 18 de fevereiro, além da mobilização no controle da dengue em todo o país e outros programas da pasta.
A ministra destacou que a saúde no Brasil enfrenta hoje quatro desafios principais: desigualdade, aspectos demográficos, como envelhecimento, a necessidade de voltar a ciência para a melhoria do acesso à saúde e a interação do SUS (Sistema Único de Saúde).
Na primeira parte do evento, a conferência apresentou dados do Ministério da Educação com o enfoque na esfera municipal.
O evento teria, inicialmente a participação do ministro da Educação, Camilo Santana, que enviou representantes da pasta em decorrência de sua viagem ao Amapá para acompanhar o presidente Lula (PT).
A pasta deu destaque aos programas Compromisso Criança Alfabetizada e Escola em Tempo Integral, com estímulos para a adesão dos municípios.

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