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Embaixadora da pasta

Ministra da Agricultura diz que fará convite a Gisele Bundchen

Nos últimos anos, a modelo tornou-se defensora das causas ambientais; Ministra criticou Gisele e disse que a convidará para ser embaixadora da pasta

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 18:37

Publicado em 

14 jan 2019 às 18:37
Ministra da Agricultura,Tereza Cristina, critica Gisele Bündchen e diz que a convidará para ser embaixadora da pasta Crédito: Instagram/Gisele Bundchen
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, criticou nesta segunda-feira (14) a modelo Gisele Bündchen por afirmar que o Brasil desmata e disse que a convidará para ser embaixadora dos esforços do país para preservar a natureza.
> Estado quer abrir os dados do meio ambiente
"Desculpe, Gisele Bündchen, você devia ser a nossa embaixadora e dizer que o seu país preserva, que o seu país está na vanguarda do mundo da preservação, e não vir aqui no Brasil meter o pau sem conhecimento de causa", disse a ministra em entrevista a uma rádio.
Logo depois, em publicação no Twitter, a ministra acrescentou: "Na Jovem Pan sinalizei que a Gisele Bündchen podia ser embaixadora do Brasil para mostrar que produzimos alimentos para o mundo preservando a natureza. A modelo vai receber, em breve, convite nosso".
Assessores de imprensa de Gisele Bündchen não responderam imediatamente a um pedido de comentário.
Gisele Bündchen, que é casada com o jogador de futebol americano Tom Brady, confrontou duas vezes o ex-presidente Michel Temer nas redes sociais em razão de políticas para reduzir ou eliminar áreas protegidas da Amazônia.
Temer acabou por recuar em ambos os casos, respondendo diretamente a ela no Twitter em uma ocasião após vetar regras que teriam reduzido o tamanho da floresta nacional de Jamanxim, na Amazônia.
Em 2017, Gisele lançou uma campanha em prol do meio ambiente e foi homenageada durante a Semana da Moda de Milão por seu ativismo em prol do bioma amazônico.
> Ibama anula multa ambiental de Bolsonaro, e processo volta à estaca zero
Naquele ano, o então presidente Michel Temer havia extinguido uma reserva na região amazônica conhecida como Renca (Reserva Nacional do Cobre Associados). Sob críticas de entidades ambientais, publicou novo decreto, com mudanças. O recuo, contudo, não foi suficiente, o que o levou a rever a iniciativa.
A modelo foi uma das principais vozes contra o decreto e a primeira a ser informada pelo próprio Temer da desistência.

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