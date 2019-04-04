Ministério vai criar Secretaria de Atenção Primária em Saúde

Ministério da Saúde passará por mudanças Crédito: Divulgação

O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, disse nesta quinta-feira (04) que a pasta vai passar por mudanças na estrutura. Uma das alterações previstas é a criação da chamada Secretaria de Atenção Primária em Saúde. A proposta, segundo ele, já está na Casa Civil, de onde deve sair um decreto que altera a estrutura do ministério.

Durante audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, Gabbardo destacou que a criação da secretaria foi solicitada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, logo nos primeiros dias após assumir a pasta. A atenção primária corresponde ao atendimento inicial, uma espécie de porta de entrada no Sistema Único de Saúde (SUS).