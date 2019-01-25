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Prejuízo

Ministério do Turismo expressa preocupação com Inhotim

O centro de arte, que recebe em média 350 mil visitantes por ano, não foi atingido diretamente pela lama, mas teve que ser esvaziado

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 19:21

Publicado em 

25 jan 2019 às 19:21
Barragem da Vale se rompeu em Minas Gerais Crédito: Reprodução
O Ministério do Turismo divulgou nota lamentando o acidente e expressando preocupação com as consequências para Inhotim. O centro de arte, que recebe em média 350 mil visitantes por ano, não foi atingido diretamente pela lama, mas teve que ser esvaziado.
Ficará fechado até pelo menos domingo (27). "Além de todos os danos ambientais, o rompimento afeta o Instituto Inhotim, maior centro de arte ao ar livre da América Latina e importante atrativo turístico do Brasil", afirmou o ministério no comunicado.
A pasta disse ainda que quer, "por meio do turismo, ajudar a comunidade a superar o trauma e retomar a vida". Para isso, informou estar à disposição para trabalhar em parceria com outros órgãos do governo no amparo às famílias das redondezas e na recuperação da região "para minimizar o impacto da catástrofe".

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