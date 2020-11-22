Ministério da Saúde registra novos 376 óbitos e 32.622 casos de Covid-19

Cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus (AM), durante a pandemia de Covid-19 Crédito: Alex Pazuello/Prefeitura de Manaus

Ministério da Saúde confirmou neste sábado (21) 376 novas mortes e 32.622 casos pela Covid-19 no Brasil. Há 168.989 vítimas e 6.052.786 infecções acumuladas no País pela pandemia. Seguem em acompanhamento 454.639 pacientes.

Segundo o balanço do ministério, São Paulo é o Estado com mais casos (1.205.453) e óbitos (41.256). A segunda unidade da Federação com mais óbitos é o Rio de Janeiro, com 21.971 vítimas confirmadas, além de 337.277 casos registrados. Na sequência, Minas Gerais tem 9.732 óbitos e 395.534 casos.

As atualizações da Saúde consideram 285 óbitos que ocorreram nos últimos 3 dias. O restante, em datas anteriores, mas que só foi confirmado nas últimas 24 horas. Há ainda 2.716 mortes em investigação para Covid-19, segundo a pasta.