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Coronavírus

Ministério da Saúde registra novos 376 óbitos e 32.622 casos de Covid-19

A plataforma InfoGripe, da Fiocruz, tem apontado o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no Brasil

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 22:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2020 às 22:30
Cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus (AM)
Cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus (AM), durante a pandemia de Covid-19 Crédito: Alex Pazuello/Prefeitura de Manaus
Ministério da Saúde confirmou neste sábado (21) 376 novas mortes e 32.622 casos pela Covid-19 no Brasil. Há 168.989 vítimas e 6.052.786 infecções acumuladas no País pela pandemia. Seguem em acompanhamento 454.639 pacientes.
Segundo o balanço do ministério, São Paulo é o Estado com mais casos (1.205.453) e óbitos (41.256). A segunda unidade da Federação com mais óbitos é o Rio de Janeiro, com 21.971 vítimas confirmadas, além de 337.277 casos registrados. Na sequência, Minas Gerais tem 9.732 óbitos e 395.534 casos.
As atualizações da Saúde consideram 285 óbitos que ocorreram nos últimos 3 dias. O restante, em datas anteriores, mas que só foi confirmado nas últimas 24 horas. Há ainda 2.716 mortes em investigação para Covid-19, segundo a pasta.
A plataforma InfoGripe, da Fiocruz, tem apontado o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no Brasil. Em relatório com dados até 14 de novembro, foram apontadas 10 capitais com sinal moderado ou forte de aumento de casos. Nesta semana, porém, o ministério culpou a dificuldade de acesso a dados, após um ataque hacker, para afirmar que ainda não consegue confirmar o recrudescimento da doença no país.

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