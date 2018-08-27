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Ministério da Saúde quer combater fake news com serviço pelo WhatsApp

O aplicativo servirá exclusivamente para verificar com os profissionais de saúde nas áreas técnicas da pasta se um texto ou imagem que circula nas redes sociais é verdadeiro ou falso

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 18:58
Ministério da Saúde lança serviço de combate à Fake News Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
Um canal no aplicativo WhatsApp vai possibilitar que a população consulte se a notícia sobre saúde que recebeu nas redes sociais é verdadeira ou falsa. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (27) pelo Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, qualquer cidadão poderá adicionar gratuitamente o número (61) 99289-4640 nos contatos do celular.
Ele servirá exclusivamente para verificar com os profissionais de saúde nas áreas técnicas da pasta se um texto ou imagem que circula nas redes sociais é verdadeiro ou falso. Ou seja, é um canal exclusivo e oficial para desmascarar as notícias falsas e certificar as verdadeiras, informou o ministério, por meio de nota.
No comunicado, o diretor de Comunicação Social da pasta, Ugo Braga, classifica as chamadas fake news como praga da modernidade que vem sendo usada de toda forma para manipular, enganar, iludir e prejudicar. No caso da saúde, é muito mais grave, porque a notícia falsa mata, reforçou, ao citar o WhatApp como principal veículo de transmissão de notícias falsas.
A ferramenta vai funcionar da seguinte forma: a partir do recebimento das mensagens, o conteúdo será apurado junto às áreas técnicas do órgão e devolvido ao cidadão com um carimbo que informa se é falso ou não. Dessa maneira, será possível compartilhar a informação de forma segura.
As notícias analisadas pela equipe do ministério também estarão disponíveis no endereço saude.gov.br/fakenews e nos perfis do ministério nas redes sociais.

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