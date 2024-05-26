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Proteção

Ministério da Saúde lança nova campanha de vacinação contra a Covid

Objetivo é vacinar 70 milhões de pessoas com doses atualizadas contra a doença

Publicado em 26 de Maio de 2024 às 10:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 mai 2024 às 10:22
SÃO PAULO - O Ministério da Saúde lançou uma nova campanha de vacinação contra a Covid com o objetivo de imunizar 70 milhões de pessoas com doses atualizadas contra a doença. A campanha foi criada para conscientizar e alertar sobre a importância da vacinação.
Na primeira quinzena de maio, o ministério recebeu 9,5 milhões de doses da vacina atualizada com a variante XBB.1.5. As doses são distribuídas aos Estados, que têm autonomia para começar a aplicação imediatamente.
BRASILIA, AC, 30/03/2021: VACINAção-AC - Vacinação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos na faixa etÃ¡ria dos 60 a 65 anos na cidade de Brasileia, no Acre, nesta terÃ§a-feira (30). (Foto: Raylanderson Frota/iShoot/Folhapress)
BRASILIA, AC, 30/03/2021: Vacinação, vacina Crédito: Raylanderson Frota/iShoot/Folhapress
A campanha informa que a segurança da vacina monovalente XBB é conhecida devido ao uso amplo em vários países.
"As vacinas ofertadas pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações) são eficazes, efetivas, seguras e passam por um rigoroso processo de controle de qualidade antes de chegarem aos braços da população", diz nota do Ministério da Saúde.

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O órgão informa ainda que as vacinas disponíveis nos postos de vacinação continuam efetivas contra as variantes que circulam no país.
"O esquema vacinal completo, incluindo as doses de reforço, quando recomendado, é essencial para evitar formas graves e óbitos pela doença", afirma a pasta.
O esquema vacinal recomendado a partir de janeiro deste ano é o seguinte:
  • Crianças de 6 meses a menores de 5 anos (a vacina foi incluída no calendário de vacinação).
  • Dose anual ou semestral para grupos prioritários com cinco anos de idade ou mais, independentemente do número de doses prévias recebidas.
  • Vacinação de pessoas com mais de 5 anos que não pertencem aos grupos prioritários: poderão receber uma dose.
  • A mudança para 2024 passou por avaliação da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19 (CTAI) e considerou as atuais recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde) sobre priorização de vacinação para os grupos de alto risco e aqueles mais expostos.
  • O Ministério da Saúde enfatiza que as vacinas disponíveis nos postos de vacinação continuam efetivas contra as variantes em circulação no país. O esquema vacinal completo, incluindo as doses de reforço, quando recomendado, é essencial para evitar formas graves e óbitos pela doença.
A partir dos 5 anos, os grupos prioritários são: pessoas com 60 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, pessoas imunocomprometidas, indígenas vivendo em terras indígenas, ribeirinhos, quilombolas, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

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