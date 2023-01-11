Michelle ironiza derrubada de sigilo sobre visitas: 'É minha manicure'

"Fazendo só uma correção: a 'cabeleireira' é minha manicure", postou ao compartilhar um link com a informação e um gif de risadas.

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama Crédito: Isac Nóbrega / PR

A profissional de beleza Juliene Cunha visitou Michelle Bolsonaro 24 vezes entre 2021 e 2022 na residência oficial do presidente.

Ao todo, 565 pessoas estiveram no Palácio para encontrar a primeira-dama nos anos passado e retrasado.

Os mais presentes em 2022 foram:

Nídia Limeira de Sá, diretora de Acessibilidade e Apoio a Pessoas com Deficiência: 51 vezes

Claudir Machado, pastor da Igreja Batista Atitude em Brasília: 31 vezes

Juliene Cunha, profissional de beleza: 24 vezes

Cynara Boechat, estilista: 5 vezes

Quem mais visitou a ex-primeira-dama no último ano foi Nídia Limeira de Sá, diretora de Acessibilidade e Apoio a Pessoas com Deficiência do Ministério da Educação. Em média, foram quatro encontros por mês.

Nas redes sociais, a diretora tem fotos com Michelle de registros na comemoração pelos seus 60 anos. Ela também aparece com a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves.

Em uma das publicações no Instagram de Nídia, de 30 de outubro do ano passado, ela aparece com uma camisa estampada com o rosto de Bolsonaro na qual diz que "o Brasil entrará num novo tempo de liberdade, paz e prosperidade".

Cidadãos pediram a informação sobre quem Michelle estava recebendo com base na LAI (Lei de Acesso à Informação), mas a solicitação foi negada, sob a alegação de serem dados pessoais protegidos.