Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Metrô descarrila no Rio e Linha 2 tem operação suspensa
Acidente

Metrô descarrila no Rio e Linha 2 tem operação suspensa

De acordo com as primeiras informações, o trem saiu dos trilhos pouco antes das 15h entre as estações de Maracanã e Triagem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 dez 2023 às 17:50

Publicado em 29 de Dezembro de 2023 às 17:50

 Um trem do Metrô Rio descarrilou na tarde desta sexta-feira (29). Com o incidente, a Linha 2 teve sua operação suspensa
Não há feridos. De acordo com as primeiras informações, o trem saiu dos trilhos pouco antes das 15h entre as estações de Maracanã e Triagem.
Passageiros nas composições são atualizados sobre a situação por meio de avisos sonoros. Vídeos nas redes sociais mostram pessoas deixando vagões e andando por trilhos.
Linha 2 tem estações fechadas e trem fora de circulação por tempo indeterminado. Segundo a Metrô Rio, a medida é necessária para que o trem seja recolocado nos trilhos.

Na Zona Norte

Linha 2 liga Pavuna a Botafogo. Composto por 29 estações, o ramal atende diversos bairros da Zona Norte carioca e alguns locais da Zona Sul -como Glória, Flamengo e Largo do Machado.
Linhas 1 e 4 circulam normalmente. A primeira tem 19 paradas e interliga o bairro da Tijuca, na Zona Norte, à Ipanema, na Zona Sul. Já a Linha 4 conecta Ipanema à Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e tem seis estações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados