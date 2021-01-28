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Na Câmara

Mesmo descontente, Maia diz que não vai endossar impeachment de Bolsonaro

Segundo relatos de aliados, o presidente da Câmara pode dar aval à sequência de pedido de afastamento contra o presidente Jair Bolsonaro

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 14:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jan 2021 às 14:26
Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Crédito: Luis Macedo / Câmara dos Deputados
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), diz que não vai dar aval à sequência de um projeto de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro.
Questionado pela Folha de S.Paulo se haverá andamento no processo de afastamento do presidente, respondeu por WhatsApp: "Não".
A possibilidade de ele dar seguimento ao impechmeant tomou corpo depois que aliados de Maia informaram à Folha que ele, descontente com a interferência do presidente na sucessão na Câmara dos Deputados, poderia endossar o pedido de afastamento.
A Folha ouviu o relato de três políticos próximos a Maia, além de outro parlamentar que afirma ter colhido​ essa informação do coordenador político do governo, o general Luiz Eduardo Ramos.
O presidente da Câmara tem o poder de decidir, de forma monocrática, se há elementos jurídicos para dar sequência à tramitação do pedido. O impeachment só pode ser aberto, no entanto, com o aval de pelo menos dois terços dos deputados federais (342 de um total de 513). Depois de votado na Câmara, ele segue para o Senado. Se aberto, o presidente da República é afastado do cargo.

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