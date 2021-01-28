Mesmo descontente, Maia diz que não vai endossar impeachment de Bolsonaro

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Crédito: Luis Macedo / Câmara dos Deputados

Questionado pela Folha de S.Paulo se haverá andamento no processo de afastamento do presidente, respondeu por WhatsApp: "Não".

A possibilidade de ele dar seguimento ao impechmeant tomou corpo depois que aliados de Maia informaram à Folha que ele, descontente com a interferência do presidente na sucessão na Câmara dos Deputados, poderia endossar o pedido de afastamento.

A Folha ouviu o relato de três políticos próximos a Maia, além de outro parlamentar que afirma ter colhido​ essa informação do coordenador político do governo, o general Luiz Eduardo Ramos.