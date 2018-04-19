Mensagem compartilhada via Whatsapp promete recarga grátis de celular

Aplicativo do WhatsApp, ao lado de logomarca do Facebook Crédito: Bloomberg

Usuários de telefones pré-pagos são alvos de um novo golpe que se dissemina pelo WhatsApp. Por meio de uma mensagem falsa divulgada via aplicativo, os golpistas prometem recargas grátis de créditos.

A mensagem, que teria enganado mais de 26 mil usuários em menos de 24 horas, segundo a PSafe (empresa fabricante de antivírus), oferece até R$ 70 em créditos para telefone. Em troca, o usuário deve compartilhar um link malicioso com seus amigos por meio do aplicativo de mensagens. Na prática, esse endereço leva à instalação de apps que geram faturamento aos hackers. E o usuário não ganha nada.

Segundo a PSafe, que identificou o golpe por meio de seu software de segurança DFNDR para Android, a fraude é mais sofisticada do que as anteriores. Desta vez, a página visitada a partir do link fornecido inclui comentários falsos do Facebook de supostos usuários que teriam se beneficiado de recargas gratuitas, o que dá certa credibilidade ao negócio.

Consegui de primeira, já fiz várias vezes e Obrigado, compartilhei com todos os meus amigos e já ganhei são alguns dos comentários exibidos. Com base nesses depoimentos, o internauta se sente mais estimulado a compartilhar a falsa mensagem, para só então ter acesso à recarga.