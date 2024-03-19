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Em Santa Catarina

Menina sobe em privada e morre após pedaço do vaso sanitário quebrar

Criança foi encontrada desmaiada, com um corte na axila direita, após vaso sanitário quebrar enquanto ela estava em cima

Publicado em 19 de Março de 2024 às 09:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mar 2024 às 09:15
Menina sobe em privada e morre após pedaço do vaso sanitário quebrar em SC
Menina sobe em privada e morre após pedaço do vaso sanitário quebrar em SC Crédito: Reprodução
Uma menina de 7 anos morreu após se cortar com o pedaço de um vaso sanitário em São Francisco do Sul (SC).
O vaso sanitário quebrou após a garota subir nele para mudar a temperatura do chuveiro. A informação foi dada à família pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. O caso foi registrado no sábado (16)
A menina foi encontrada desmaiada, com um corte na axila direita. Quando os bombeiros chegaram, ela já não apresentava sinais vitais.
Ela chegou a ser levada ao hospital, mas teve a morte constatada na unidade de saúde. "Estou sem chão. Deus cuide do meu anjo.", afirmou a mãe da menina, Fernanda Franco, em publicação nas redes sociais.
Corpo foi velado neste domingo (17). A menina foi velada na capela Nossa Senhora Aparecida, em Guaramirim, afirmou a prefeitura do município.

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