Menina sobe em privada e morre após pedaço do vaso sanitário quebrar em SC Crédito: Reprodução

Uma menina de 7 anos morreu após se cortar com o pedaço de um vaso sanitário em São Francisco do Sul (SC).

O vaso sanitário quebrou após a garota subir nele para mudar a temperatura do chuveiro. A informação foi dada à família pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. O caso foi registrado no sábado (16)

A menina foi encontrada desmaiada, com um corte na axila direita. Quando os bombeiros chegaram, ela já não apresentava sinais vitais.

Ela chegou a ser levada ao hospital, mas teve a morte constatada na unidade de saúde. "Estou sem chão. Deus cuide do meu anjo.", afirmou a mãe da menina, Fernanda Franco, em publicação nas redes sociais.