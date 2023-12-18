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Fatalidade

Menina morre após cabelo ficar preso em ralo de piscina no Rio

Um amigo da família chegou a socorrer a menina e os responsáveis pelo local desligaram a bomba para ajudar no socorro. Porém, ela já tinha ingerido muita água
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 dez 2023 às 18:42

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 18:42

Uma menina de 10 anos morreu afogada após ficar com o cabelo preso no sugador de uma piscina de um salão de festas em Campo Grande, no Rio de Janeiro, neste domingo (17). Um amigo da família chegou a socorrer a menina e os responsáveis pelo local desligaram a bomba para ajudar no socorro. Ela já tinha ingerido muita água.
Ela morreu na UPA Campo Grande I, onde deu "entrada em estado grave", informou a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. "Após uma parada cardiorrespiratória e manobras de ressuscitação que não reverteram seu quadro, ela faleceu", disse a pasta, que lamentou o ocorrido e se solidarizou com a família neste "momento de dor".
Testemunhas estão sendo ouvidas e diligências estão em andamento para esclarecer os fatos. O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande).

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