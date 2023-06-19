Menina é morta durante ataque de ex-aluno a escola no Paraná

Menina foi morta durante ataque ao Colégio Estadual Helena Kolody Crédito: Reprodução

Uma menina foi morta durante um ataque cometido por um ex-aluno no Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé, no norte do Paraná, na manhã desta segunda-feira (19). As informações são do site G1 PR.

A Polícia Militar do Paraná informou que o ex-aluno, de 21 anos, foi até a direção da escola para solicitar documentos, momento em que fez os disparos. Um dos tiros atingiu uma menina, que não resistiu e morreu. Um menino também foi ferido na cabeça. Ele foi socorrido em estado grave.