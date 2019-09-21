Menina de oito anos morre baleada no Rio de Janeiro

Menina de 8 anos estava em uma kombi na Fazendinha, no Complexo do Alemão, quando foi baleada Crédito: Reprodução

Agatha Vitória Sales Félix, 8, morreu na madrugada deste sábado (21) no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, bairro da zona norte do Rio de Janeiro. Ela foi atingida na sexta (20) por um tiro nas costas quando estava dentro de uma Kombi que transitava pela Fazendinha, no Complexo do Alemão.

Em nota, a Polícia Militar afirma que, por volta das 22h desta sexta-feira (20), equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Fazendinha localizadas nas proximidades das ruas Antônio Austragésilo e Nossa Senhora "foram atacadas de várias localidades da comunidade de forma simultânea. Os policiais revidaram à agressão".

O relato de moradores, porém, diz que a equipe policial abriu fogo contra uma moto, e que não houve confronto. Ao Voz das Comunidades, moradores afirmaram que o disparo que atingiu Ágatha partiu da polícia.

Na manhã deste sábado (21), os moradores do Complexo do Alemão realizam protesto contra a violência policial da comunidade e pela morte de Ágatha. Nesta semana, operações policiais terminaram com quatro mortes no Jacarezinho, na segunda-feira (16), e seis vítimas no Alemão, na quarta (18).

O governador Wilson Witzel (PSC) foi procurado, mas sua assessoria respondeu que a Polícia Militar é que iria se pronunciar sobre o caso.

AUMENTO DE MORTES

A área onde está situado o Complexo do Alemão, na zona norte da cidade, teve um aumento das mortes violentas na comparação com o ano passado.

Considerando os dados publicados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) para o período de janeiro a agosto de 2019, houve 62 mortes no índice de letalidade violenta. Este número é igual ao total de mortes registradas na região do Alemão em 2018.