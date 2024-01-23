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Polícia investiga caso

Menina de 6 anos morre após ser baleada durante briga de trânsito em MG

Melissa Maria Alexandre Santos estava voltando de um almoço com a família quando uma briga de trânsito começou; a criança foi atingida no rosto e não resistiu
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 jan 2024 às 10:01

Publicado em 23 de Janeiro de 2024 às 10:01

Menina de 6 anos morre após ser baleada durante briga de trânsito em MG
Menina de 6 anos morre após ser baleada durante briga de trânsito em MG Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal
Uma menina de apenas seis anos morreu atingida no rosto por um tiro durante uma suposta briga de trânsito numa rodovia da região metropolitana de Belo Horizonte, na tarde de domingo, 21. O atirador fugiu e não havia sido identificado até a publicação desta reportagem.
Segundo familiares contaram às polícias Civil de Minas e Rodoviária Federal, a estudante Melissa Maria Alexandre Santos morava em Raposos, município da região metropolitana de Belo Horizonte, e tinha ido almoçar com o pai, Maicon Junior dos Santos, e a avó em um restaurante de uma cidade vizinha.
A família estava voltando para casa no Renault Oroch vermelho de Santos quando foi abordada na Rodovia Fernão Dias (BR-381), nas imediações de Betim. Os relatos são de que um Fiat Uno Vivace branco onde estavam dois casais se aproximou e o motorista proferiu vários xingamentos em direção a Santos, sem mencionar seu nome. Seria resultado de alguma manobra anterior que teria irritado o motorista do carro branco. Após xingar, ele ficou para trás, mas depois voltou, dirigindo pelo acostamento, interceptou o Renault de Santos, atirou e fugiu.
O tiro atingiu Melissa. Ela foi levada ao Hospital Metropolitano de Contagem, onde chegou por volta das 17h. Exames constataram que ela já estava morta. A vítima foi enterrada nesta segunda-feira, 22. A Polícia Civil de Minas investiga o caso e tenta identificar o atirador.

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