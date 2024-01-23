Menina de 6 anos morre após ser baleada durante briga de trânsito em MG Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

Uma menina de apenas seis anos morreu atingida no rosto por um tiro durante uma suposta briga de trânsito numa rodovia da região metropolitana de Belo Horizonte, na tarde de domingo, 21. O atirador fugiu e não havia sido identificado até a publicação desta reportagem.

Segundo familiares contaram às polícias Civil de Minas e Rodoviária Federal, a estudante Melissa Maria Alexandre Santos morava em Raposos, município da região metropolitana de Belo Horizonte, e tinha ido almoçar com o pai, Maicon Junior dos Santos, e a avó em um restaurante de uma cidade vizinha.

A família estava voltando para casa no Renault Oroch vermelho de Santos quando foi abordada na Rodovia Fernão Dias (BR-381), nas imediações de Betim. Os relatos são de que um Fiat Uno Vivace branco onde estavam dois casais se aproximou e o motorista proferiu vários xingamentos em direção a Santos, sem mencionar seu nome. Seria resultado de alguma manobra anterior que teria irritado o motorista do carro branco. Após xingar, ele ficou para trás, mas depois voltou, dirigindo pelo acostamento, interceptou o Renault de Santos, atirou e fugiu.