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Em Minas Gerais

Menina de 5 anos cai do 5° andar de prédio; padrasto é preso

Suspeito estava ausente no momento do acidente e foi detido em flagrante por abandono de incapaz
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mar 2024 às 07:46

Publicado em 04 de Março de 2024 às 07:46

Ambulância do Samu/192
Menina de 5 anos cai do 5º andar de prédio; padrasto é preso Crédito: Divulgação | Sesa
Uma menina de cinco anos caiu do quinto andar de um prédio no bairro Palmital I, em Lagoa Santa (MG), na noite deste sábado (2).
O padrasto da vítima, um homem de 28 anos, foi preso em flagrante por abandono de incapaz. Ele foi conduzido para Delegacia de Plantão de Vespasiano e preso posteriormente.
Segundo o Corpo de Bombeiros, plantas amorteceram a queda da criança. Ela sofreu escoriações e apresentava sonolência quando foi levada pelo Samu para a Santa Casa de Lagoa Santa. A PM informou que ela foi transferida para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.
Outras duas crianças, de 7 e 2 anos, também estavam no apartamento. A tela de proteção da janela, por onde a menina de 5 anos caiu, estava cortada. Os policiais encontram facas no local. O apartamento estava muito sujo e com forte odor de urina e fezes de gatos.
O homem disse que havia se ausentado para ir até o trabalho da mãe das crianças, que fica a poucos metros do condomínio. Ele foi informado do acidente pelo porteiro, quando retornou.
Segundo a PM, o homem aparentava estar alcoolizado. Uma testemunha relatou que ele pegou a criança de forma brusca após a queda. A Polícia Civil informou em nota que deslocou a perícia oficial ao local da ocorrência para realizar os trabalhos de praxe e investiga o caso.

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