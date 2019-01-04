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São Paulo

Menina de 14 anos é baleada e morre após não aceitar pedido de namoro

Mensagens mostram suspeito dizendo que a mataria caso não pudesse tê-la para sempre

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 17:47

Publicado em 

04 jan 2019 às 17:47
Natasha Rodrigues, de 14 anos, foi baleada e morta ao negar pedido de namoro Crédito: Acervo pessoal
Uma garota de 14 anos morreu baleada após recusar o pedido de namoro de um jovem de 20 anos em Bebedouro (SP). Natasha Rodrigues estava internada na UTI da Santa Casa de Barretos (SP) e não resistiu aos ferimentos na tarde desta quinta-feira (3). Após ser confirmada a morte cerebral, seus órgãos foram liberados para doação.
A polícia tenta localizar o atirador, Deybson dos Santos, que fugiu após disparar contra a vítima. Segundo testemunhas, a adolescente chegou a ter um rápido relacionamento com o rapaz, que costumava frequentar uma igreja com ela. Depois disso, Santos teria passado a pressioná-la para que começassem a namorar.
Mensagens mostram o suspeito dizendo que a mataria caso não pudesse tê-la para sempre. Na tarde do último sábado (29), ele colocou a ameaça em prática ao procurá-la e novamente ouvir que ela não aceitava o seu pedido de namoro.
Uma amiga, que conversava com a adolescente, contou que o atirador sacou uma arma e disparou contra o peito e o pescoço da vítima, que foi socorrida e acabou morrendo no hospital.
Santos fugiu entrando por uma mata e acabou perdendo o celular, localizado em uma rua do bairro Jardim Claudia.
O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bebedouro, mas o jovem segue foragido. Ele teve a prisão temporária decretada pela Justiça.

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