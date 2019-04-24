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#PC27

Megaoperação busca mil suspeitos de homicídio e estupro em todo o país

Os mandados autorizados pela Justiça estão sendo cumpridos nos 26 estados, além do Distrito Federal

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 12:28

Publicado em 

24 abr 2019 às 12:28
Polícia Civil realiza operação pelo Brasil Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Uma megaoperação da Polícia Civil busca prender nesta quarta-feira (24) ao menos mil foragidos da Justiça suspeitos de terem cometido homicídio, estupro e roubo, entre outros crimes graves. A ação é realizada no Espírito Santo e nos demais estados do país.
Até as 8h30 desta quarta, as forças de segurança não haviam divulgado o número de criminosos presos. A operação é coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil. Ainda não há informações sobre o números de policiais empregados na operação no Espírito Santo e se já foi cumprido algum mandado.
Em São Paulo, cerca de 4.500 policiais buscam cumprir ao menos 100 mandados. No Rio de Janeiro, os policiais já prenderam suspeitos na Baixada Fluminense, Niterói e Nova Iguaçu, mas o total de mandados cumpridos não foi divulgado.
A operação foi batizada de #PC27, uma referência à padronização de todas as polícias civis dos estados e do Distrito Federal.
Participam da ação equipes do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap), Macro São Paulo (Demacro), Departamentos de Polícia Judiciária do Interior, departamentos estaduais de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Investigações Criminais (Deic), Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) e da Delegacia de Capturas e Delegacia Especiais (Decade).
Megaoperação busca mil suspeitos de homicídio e estupro em todo o país

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