Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 120 milhões

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (31) prêmio acumulado e estimado em R$ 120 milhões. As seis dezenas do Concurso 2.486 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo. O sorteio terá transmissão ao vivo por meio dos canais de Loterias Caixa na internet.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país, ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
Esta é a Mega-Semana Milionária, com sorteios ainda na quinta-feira (2), Concurso 2.487, e no sábado (4), 2.488.