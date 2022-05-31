Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 120 milhões

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (31) prêmio acumulado e estimado em R$ 120 milhões. As seis dezenas do Concurso 2.486 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo. O sorteio terá transmissão ao vivo por meio dos canais de Loterias Caixa na internet.