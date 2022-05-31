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Mega-Semana Milionária

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 120 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 11:08

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

31 mai 2022 às 11:08
Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi
A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (31) prêmio acumulado e estimado em R$ 120 milhões. As seis dezenas do Concurso 2.486 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo. O sorteio terá transmissão ao vivo por meio dos canais de Loterias Caixa na internet.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país, ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
Esta é a Mega-Semana Milionária, com sorteios ainda na quinta-feira (2), Concurso 2.487, e no sábado (4), 2.488.

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