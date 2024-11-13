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Sorte está lançada

Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

O prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas ou no site da Caixa
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

13 nov 2024 às 09:44

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 09:44

Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa
Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
As seis dezenas do concurso 2.796 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
O prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

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