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Bolada

Mega-Sena: aposta de Cuiabá fatura sozinha quase R$ 202 milhões

A sortuda ou o sortudo fez uma aposta física simples, de apenas seis números, que custa R$ 5, e acertou todos os palpites.

Publicado em 10 de Novembro de 2024 às 10:39

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

10 nov 2024 às 10:39
Uma aposta de Cuiabá, no Mato Grosso, acertou sozinha os seis números da Mega-Sena sorteados na noite de sábado (9) e faturou o prêmio de R$ 201.963.763,26 do concurso 2795.
A sortuda ou o sortudo fez uma aposta física simples, de apenas seis números, que custa R$ 5, e acertou todos os palpites. 
Os números sorteados pela Caixa Econômica Federal foram 13, 16, 33, 43, 46, 55. 
Com cinco acertos, 242 apostas ganharam R$ 49.426,51. Além disso, 19.146 apostas fizeram quatro acertos e vão render R$ 892,48.
O próximo concurso da Mega-Sena terá seu sorteio em 13 de novembro, e o prêmio será de R$ 3,5 milhões.  

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