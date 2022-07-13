Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio estimado em R$ 27 milhões

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (13) um prêmio acumulado e estimado em R$ 27 milhões. Por se tratar de um concurso com final zero, o prêmio recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

As seis dezenas do concurso 2.500 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.