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Mega-Sena pode pagar R$ 70 milhões nesta terça (25); veja como apostar

O jogo pode ser feito em casas lotéricas ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal até as 19 horas

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 11:50

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 jul 2023 às 11:50
Os números sorteados neste sábado foram 02, 09, 34, 49, 51, 55
Apostador de Fortaleza acerta os seis números sorteados na Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr. | Agência Brasil
A Mega-Sena acumulou e pode pagar nesta terça-feira, 25, R$ 70 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas. O concurso 2614 irá ocorrer por volta das 20h. Os jogos, por sua vez, podem ser feitos até as 19 horas.
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. O jogo pode ser feito em casas lotéricas ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal. Será o primeiro de três sorteios que vão ocorrer nesta semana. Os outros dois estão programados para quinta-feira, 27, e sábado, 30.
No último concurso 2613 realizado no sábado, 22, ninguém acertou os seis número sorteados (14-26-40-42-46-52). Ainda conforme a Caixa Econômica Federal, 70 apostas ganhadoras levaram ao menos R$ 80 mil e outras 5.774 receberam R$ 1.392,42.

Mega-Semana

Será o primeiro de três sorteios que vão ocorrer nesta semana. Os outros dois estão programados para quinta-feira, 27, e sábado, 30.
No último concurso 2613 realizado no sábado, 22, ninguém acertou os seis número sorteados (14-26-40-42-46-52). Ainda conforme a Caixa Econômica Federal, 70 apostas ganhadoras levaram ao menos R$ 80 mil e outras 5.774 receberam R$ 1.392,42.
A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para participar, a pessoa deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Sorteios

Segundo a Caixa Econômica Federal, os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5 foram criadas as Mega-Semanas que são exclusividade da Mega-Sena. Os sorteios ocorrem em datas predeterminadas ao longo do ano. Na ocasião são realizados três concursos semanais, às terças, quintas e sábados. Confira no cronograma de sorteio ou em Comunicados Importantes.

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