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Prêmio acumulado

Mega-Sena pode pagar R$ 34 milhões neste sábado (04)

Apostas podem ser feitas até as 19h, nas lotéricas, no portal Loterias Caixa, aplicativo ou pelo internet banking. O sorteio será realizado às 20h (horário de Brasília)

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 08:45

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

04 set 2021 às 08:45
Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
O último sorteio foi na quarta-feira (1º) e ninguém acertou os números: 21 - 38 - 48 - 49 - 53 - 59. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Mega-Sena pode pagar R$ 34 milhões neste sábado (4), pelo concurso 2.406. O sorteio será realizado às 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).
O último sorteio foi na quarta-feira (1º) e ninguém acertou os números: 21 - 38 - 48 - 49 - 53 - 59. Com isso, o prêmio acumulou para o sorteio deste sábado.
As apostas podem ser feitas até as 19h de hoje nas lotéricas, no portal Loterias Caixa e no aplicativo, além do internet banking para clientes do banco. O valor de uma aposta simples, com seis números, é de R$ 4,50.
Caso apenas um apostador leve o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na poupança receberá R$ 102 mil de rendimento no primeiro mês.

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