Mega-Sena pode pagar prêmio de R$34 milhões neste sábado (4)

Mega-Sena acumula e sorteio vai a R$34 milhões Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Mega-Sena acumulada pode pagar R$34 milhões neste sábado (4), através do concurso número 2.406. A realização do sorteio será às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo . O evento será transmitido ao vivo no Facebook Youtube das Loterias Caixa.

As apostas podem ser realizadas até as 19h deste sábado nas lotéricas de todo o país, no portal Caixa e no aplicativo Loterias Caixa, além do Internet Banking Caixa para clientes do banco. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$4,50.

Caso apenas um apostador conquiste o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na poupança da Caixa, receberá R$102 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir realizar um investimento em automóveis, o valor seria suficiente para comprar 50 imóveis ao preço de R$680 mil cada.

LOTOMANIA

A Lotomania pode pagar um prêmio de R$3,1 milhões para aqueles que acertarem os 20 números da faixa principal. O sorteio do concurso 2.210 será a partir das 20h desta sexta-feira (3).