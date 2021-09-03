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Neste sábado (4)

Mega-Sena pode pagar prêmio de R$34 milhões neste sábado (4)

A realização do sorteio será às 20h. A Lotomania pode pagar um prêmio de R$3,1 milhões para aqueles que acertarem os 20 dezenas da faixa principal

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 09:22

Publicado em 

03 set 2021 às 09:22
Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
Mega-Sena acumula e sorteio vai a R$34 milhões Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Mega-Sena acumulada pode pagar R$34 milhões neste sábado (4), através do concurso número 2.406. A realização do sorteio será às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. O evento será transmitido ao vivo no Facebook e Youtube das Loterias Caixa.
As apostas podem ser realizadas até as 19h deste sábado nas lotéricas de todo o país, no portal Caixa e no aplicativo Loterias Caixa, além do Internet Banking Caixa para clientes do banco. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$4,50.
Caso apenas um apostador conquiste o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na poupança da Caixa, receberá R$102 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir realizar um investimento em automóveis, o valor seria suficiente para comprar 50 imóveis ao preço de R$680 mil cada.

LOTOMANIA

A Lotomania pode pagar um prêmio de R$3,1 milhões para aqueles que acertarem os 20 números da faixa principal. O sorteio do concurso 2.210 será a partir das 20h desta sexta-feira (3).
Para realizar uma aposta, basta escolher 50 números entre 100 disponíveis ou pedir a surpresinha, e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. O apostador também tem a opção de realizar a aposta espelho, uma nova aposta onde o terminal seleciona todos os demais números. Dessa forma, caso ganhe o prêmio da faixa principal, também levará o prêmio para os acertadores de nenhum número, ou vice-versa. O valor da aposta única é de R$2,50.

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