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Mega-Sena pode pagar hoje prêmio de R$ 6 milhões

Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas

Publicado em 

27 jul 2019 às 11:48

Publicado em 27 de Julho de 2019 às 11:48

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O concurso 2173 da Mega-Sena, a ser realizado neste sábado (27), deverá pagar um prêmio de R$ 6 milhões a quem acertar seis números. Os resultados serão conhecidos por volta das 20h30 (horário de Brasília).
A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.
Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, o apostador deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.

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