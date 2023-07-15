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Bolada

Mega-Sena acumulada pode pagar até R$ 40 milhões neste sábado (15)

Apostas podem ser feitas até as 19h em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 14:26

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

15 jul 2023 às 14:26
O sorteio da Mega-Sena deste sábado (15) poderá pagar prêmio acumulado estimado em R$ 40 milhões no sorteio 2.611, que será realizado na capital paulista, às 20 horas (horário de Brasília).  
No último sorteio, sem vencedores, as seis dezenas sorteadas foram 10, 23, 34, 53, 55, 57.
As apostas para hoje podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.
A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5. Também é possível jogar volantes com sete ou mais dezenas, o que aumenta a possibilidade de combinações, mas também o preço da aposta. 
O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, mas é transmitido para todo o Brasil por meio do canal oficial da Caixa no YouTube e das redes sociais do banco.

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