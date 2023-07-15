Mega-Sena acumulada pode pagar até R$ 40 milhões neste sábado (15)

O sorteio da Mega-Sena deste sábado (15) poderá pagar prêmio acumulado estimado em R$ 40 milhões no sorteio 2.611, que será realizado na capital paulista, às 20 horas (horário de Brasília).

No último sorteio, sem vencedores, as seis dezenas sorteadas foram 10, 23, 34, 53, 55, 57.

As apostas para hoje podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5. Também é possível jogar volantes com sete ou mais dezenas, o que aumenta a possibilidade de combinações, mas também o preço da aposta.