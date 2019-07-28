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Caixa Econômica

Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 10 milhões no próximo sorteio

As dezenas sorteadas foram: 02-09-42-44-48-50

Publicado em 

28 jul 2019 às 14:37

Publicado em 28 de Julho de 2019 às 14:37

Números sorteados: 02-09-42-44-48-50 Crédito: Divulgação
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2173 da Mega-Sena, realizado neste sábado (27) em São Paulo. O prêmio acumulou e a Caixa Econômica Federal deve pagar R$ 10 milhões na próxima quarta-feira (31), data do próximo sorteio.
> É mais fácil ser atingido por asteroide do que acertar a Mega-Sena
As dezenas sorteadas foram: 02-09-42-44-48-50
No mesmo concurso, a Quina saiu para 51 apostas, que vão levar para casa R$ 35.892,64. 3.884 ganhadores acertaram a quadra e vão receber R$673,28.
> O que você deve fazer se ganhar a Mega-Sena
A Mega-Sena paga milhões para quem acertar os 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. A jogo de seis números custa R$ 3,50.

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