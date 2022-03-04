Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 90 milhões

O concurso 2.459 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (3) à noite no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram 15 - 24 - 33 - 49 - 53 - 59.
O próximo concurso (2.460), no sábado (5), deve pagar o prêmio de R$ 90 milhões.
A quina teve 84 ganhadores e cada um vai receber R$ 54.844,93. Os 6.200 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.061,51.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.