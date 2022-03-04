Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 90 milhões

Próximo concurso, realizado no sábado (05), deve pagar R$ 90 milhões. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

O próximo concurso (2.460), no sábado (5), deve pagar o prêmio de R$ 90 milhões.

A quina teve 84 ganhadores e cada um vai receber R$ 54.844,93. Os 6.200 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.061,51.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.