O concurso 2.492 da Mega-Sena, realizado nesse sábado (18) à noite no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 10 - 30 - 31 - 33 - 42 - 52.

O próximo concurso (2.493), na quarta-feira (22), deve pagar um prêmio de R$ 70 milhões.

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$70 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A quina teve 65 ganhadores e cada um vai receber R$ 71.634,15. Os 6.645 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.001,01.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.