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Loteria

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 70 milhões

O concurso 2.492 da Mega-Sena, realizado nesse sábado (18) à noite , não teve acertadores das seis dezenas. O próximo concurso (2.493) será na quarta-feira (22)

Publicado em 19 de Junho de 2022 às 11:35

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

19 jun 2022 às 11:35
O concurso 2.492 da Mega-Sena, realizado nesse sábado (18) à noite no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 10 - 30 - 31 - 33 - 42 - 52.
O próximo concurso (2.493), na quarta-feira (22), deve pagar um prêmio de R$ 70 milhões.
Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 120 milhões
Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$70 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A quina teve 65 ganhadores e cada um vai receber R$ 71.634,15. Os 6.645 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.001,01.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

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