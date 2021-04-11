Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 33 milhões

Volante da Mega-Sena: novo concurso será na quarta-feira (14) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.361 da Mega-Sena, realizado neste sábado (10) à noite no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Os números sorteados foram 14 - 21 - 22 - 29 - 35 - 46. O próximo concurso, na quarta-feira (14), deve pagar R$ 33 milhões.

A quina teve 61 ganhadores e cada um receberá R$ 42.932,72. A quadra teve 3.782 acertadores e pagará o prêmio individual de R$ 989,23.