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Confira os números

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 33 milhões

Sorteio foi realizado neste sábado (10). A quina teve 61 ganhadores e cada um receberá R$ 42.932,72. Próximo concurso será realizado na quarta (14)

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 11:08

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

11 abr 2021 às 11:08
Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
Volante da Mega-Sena: novo concurso será na quarta-feira (14) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.361 da Mega-Sena, realizado neste sábado (10) à noite no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Os números sorteados foram 14 - 21 - 22 - 29 - 35 - 46. O próximo concurso, na quarta-feira (14), deve pagar R$ 33 milhões.
A quina teve 61 ganhadores e cada um receberá R$ 42.932,72. A quadra teve 3.782 acertadores e pagará o prêmio individual de R$ 989,23.
As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país ou pela internet, no site da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

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