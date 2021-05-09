Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 27 milhões

Aposta em lotéricas Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2370 da Mega-Sena, realizado neste sábado (8) à noite no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Os números sorteados foram 07 - 31 - 37 - 42 - 44 - 56. O próximo concurso, na quarta-feira (12), deve pagar R$ 27 milhões.

A quina teve 29 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 87.322,20. A quadra teve 3.835 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 943,32.