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Loteria

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 27 milhões

A aposta para as seis dezenas foi acumulada para o próximo concurso, que será realizado na quarta-feira (12)

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 10:28

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

09 mai 2021 às 10:28
Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
Aposta em lotéricas Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2370 da Mega-Sena, realizado neste sábado (8) à noite no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Os números sorteados foram 07 - 31 - 37 - 42 - 44 - 56. O próximo concurso, na quarta-feira (12), deve pagar R$ 27 milhões.
A quina teve 29 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 87.322,20. A quadra teve 3.835 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 943,32.
As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país ou pela internet, no site da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

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