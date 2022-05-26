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Loteria

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 100 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 09:30

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

26 mai 2022 às 09:30
Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio de R$ 120 milhões
Mega-Sena sorteia no próximo sábado o prêmio de R$ 100 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O concurso 2.484 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (25) à noite no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 11 - 14 - 36 - 41 - 54 - 59.
O próximo concurso (2.485), no sábado (28), deve pagar um prêmio de R$ 100 milhões.
A quina teve 121 ganhadores e cada um vai receber R$ 45.019,83. Os 7.558 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.029,63.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

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