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Loterias

Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 57 milhões

A quina registrou 71 apostas vencedoras. Cada uma vai pagar prêmio de R$ 64.445,75
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

28 mai 2023 às 11:46

Publicado em 28 de Maio de 2023 às 11:46

O sorteio do concurso 2.596 da Mega-Sena foi realizado na noite desse sábado (27) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Não houve ganhadores.
O prêmio acumulou e para o próximo concurso, na quarta-feira (31), é estimado em R$ 57 milhões.
A quina registrou 71 apostas vencedoras. Cada uma vai pagar prêmio de R$ 64.445,75. Já a quadra teve 4.564 ganhadores, cabendo a cada acertador R$ 1.432,21.
As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

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