  • Início
  • Brasil
  • Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 32 milhões
Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 32 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.844 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (25). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 32 milhões para o próximo sorteio

Agência Brasil

Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Nenhum jogador conseguiu acertar os seis números sorteados no concurso 2.844 da Mega-Sena, realizado na última terça-feira (25). Com isso, o prêmio aumentou e deve alcançar aproximadamente R$ 32 milhões no próximo sorteio. Os números sorteados foram: 07 - 20 - 31 - 54 - 55 - 58. A quina teve 29 apostas vencedoras, que irão receber R$ 73.167,72 cada. Outras 2.007 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 1.510,33.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (27), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

