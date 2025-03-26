Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 32 milhões

Nenhum jogador conseguiu acertar os seis números sorteados no concurso 2.844 da Mega-Sena, realizado na última terça-feira (25). Com isso, o prêmio aumentou e deve alcançar aproximadamente R$ 32 milhões no próximo sorteio. Os números sorteados foram: 07 - 20 - 31 - 54 - 55 - 58. A quina teve 29 apostas vencedoras, que irão receber R$ 73.167,72 cada. Outras 2.007 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 1.510,33.
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (27), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.