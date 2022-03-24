Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 90 milhões no sábado (26)

Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

O próximo concurso (2.466), no sábado (26), deve pagar o prêmio de R$ 90 milhões. A quina teve 160 ganhadores e cada um vai receber R$ 34.522,77. Os 11.384 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 693,15.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.