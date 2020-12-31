Mega da Virada: confira os números sorteados

Prêmio foi sorteado na noite desta quinta-feira (31) Crédito: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta quinta-feira (31), o sorteio das seis dezenas da Mega da Virada. Os números sorteados foram: 17-20-22-35-41-42. O prêmio a ser pago, pela estimativa da Caixa, passa de R$ 325 milhões.

Os apostadores tiveram até as 17h deste quinta para garantirem participação no sorteio. O prêmio principal da Mega da Virada não acumula e caso não haja aposta premiada com seis números, o valor será repartido entre os acertadores de cinco números - e assim por diante.

O valor total do prêmio superou a estimativa inicial da Caixa, que era de R$ 300 milhões.

O maior prêmio da Mega-Sena da Virada foi em 2017, quando 17 apostadores dividiram a quantia de R$ 306,7 milhões --foi também o maior prêmio pago em sorteios da Caixa.