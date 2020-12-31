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Previsão de R$ 320 milhões

Mega da Virada: confira os números sorteados

Os apostadores tiveram até as 17h deste quinta (31) para garantirem participação no sorteio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2020 às 20:29

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 20:29

Mega-Sena
Prêmio foi sorteado na noite desta quinta-feira (31) Crédito: Divulgação
A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta quinta-feira (31), o sorteio das seis dezenas da Mega da Virada. Os números sorteados foram: 17-20-22-35-41-42. O prêmio a ser pago, pela estimativa da Caixa, passa de R$ 325 milhões.
Os apostadores tiveram até as 17h deste quinta para garantirem participação no sorteio. O prêmio principal da Mega da Virada não acumula e caso não haja aposta premiada com seis números, o valor será repartido entre os acertadores de cinco números - e assim por diante.
O valor total do prêmio superou a estimativa inicial da Caixa, que era de R$ 300 milhões.
O maior prêmio da Mega-Sena da Virada foi em 2017, quando 17 apostadores dividiram a quantia de R$ 306,7 milhões --foi também o maior prêmio pago em sorteios da Caixa.
Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para reclamar o prêmio. Depois desse prazo, os valores não reclamados serão repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

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