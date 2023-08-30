Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mega acumula e vai a R$ 42 milhões na quinta (31); aposta de Vitória bate na trave
Loteria

Mega acumula e vai a R$ 42 milhões na quinta (31); aposta de Vitória bate na trave

Segundo a Caixa, 51 apostas acertaram cinco pontos e cada uma vai embolsar R$ 48.782,47. Já 3.431 marcaram quatro números sorteados e ganharão R$ 1.035,89 cada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 ago 2023 às 05:21

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 05:21

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (29) o concurso 2626 da Mega-Sena. Como não houve ganhador, o valor de R$ 35.527.314,40 acumulou e o próximo concurso, na quinta-feira (31), deve pagar R$ 42 milhões.
Os números sorteados no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, foram: 01 - 09 - 13 - 16 - 52 - 59.
Segundo a Caixa, 51 apostas acertaram cinco pontos e cada uma vai embolsar R$ 48.782,47. Entre as apostas que acertaram a quina está uma de Vitória, no ES. O cartão foi marcado na lotérica "A Premiada". Já 3.431 marcaram quatro números sorteados e ganharão R$ 1.035,89 cada.
A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até às 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.
O maior prêmio regular já pago foi em 1º de outubro de 2022, no concurso 2.525, quando duas apostas ganhadoras dividiram R$ 317.853.788,53. Naquela ocasião, a Mega estava acumulada havia 14 concursos consecutivos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Feriado santo começa com tempo firme, mas deve terminar com chuva no ES
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: tire suas dúvidas sobre o Imposto de Renda
Imagem de destaque
O que fazer na Festa da Penha 2026? Confira dicas de lugares em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados