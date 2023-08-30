Mega acumula e vai a R$ 42 milhões na quinta (31); aposta de Vitória bate na trave

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (29) o concurso 2626 da Mega-Sena. Como não houve ganhador, o valor de R$ 35.527.314,40 acumulou e o próximo concurso, na quinta-feira (31), deve pagar R$ 42 milhões.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, foram: 01 - 09 - 13 - 16 - 52 - 59.

Segundo a Caixa, 51 apostas acertaram cinco pontos e cada uma vai embolsar R$ 48.782,47. Entre as apostas que acertaram a quina está uma de Vitória, no ES. O cartão foi marcado na lotérica "A Premiada". Já 3.431 marcaram quatro números sorteados e ganharão R$ 1.035,89 cada.

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até às 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.