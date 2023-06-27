Médico é sequestrado em golpe de falso encontro e perde R$ 180 mil em SP

Médico foi sequestrado e perdeu R$ 180 mil após cair no "Golpe do Tinder" em São Paulo Crédito: Divulgação | Pexels

Um médico de 36 anos foi sequestrado em São Paulo e mantido refém depois de usar um aplicativo e cair no chamado golpe do Tinder.

Ele pensou que estava conversando com uma mulher, mas foi atraído por criminosos e sequestrado no domingo (25). Ele foi libertado por volta das 23h desta segunda (26), depois de a Polícia Militar descobrir o cativeiro. Quatro pessoas foram presas.

A vítima, moradora de São Roque, no interior de São Paulo, perdeu cerca de R$ 180 mil em valores transferidos de sua conta bancária e empréstimos realizados pelos criminosos em seu nome.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), uma mulher de 48 anos e dois homens, de 54 e 24, foram presos em flagrante na noite de segunda por extorsão e associação criminosa. Um homem de 22 anos procurado da Justiça foi capturado na mesma ocorrência, na Brasilândia (zona norte).

De acordo com a PM, equipes do 49º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano faziam operação conjunta com um pelotão da Rota quando receberam a denúncia de um sequestro praticado por quadrilha especializada em golpes por aplicativos de encontros.

Os agentes foram informados de que uma das envolvidas estava na rua Manoel Nascimento Pinto, no Jardim Guarani (zona norte). A mulher permitiu a entrada no imóvel dos policiais, que lá encontraram dois homens. Eles teriam admitido que sabiam que uma vítima era mantida refém e contaram que sua função era conseguir contas bancárias para que as transferências via Pix fossem depositadas em contas de "laranjas".

Dona da casa, a mulher admitiu, segundo a polícia, que recebia valores e os transferia para contas desses suspeitos. Ela também teria detalhado como funcionava a divisão do dinheiro entre os envolvidos, ainda segundo a polícia.

Durante essa abordagem, outra denúncia recebida via 190 apontou onde era o cativeiro. Equipes da Rota foram ao local, também na Brasilândia, e encontraram o carro do médico. A vítima foi estava em cárcere dentro de uma residência, onde era mantida amarrada desde as 15h de domingo.

Durante essa abordagem, outra denúncia recebida via 190 apontou onde estaria o cativeiro. Equipes da Rota foram ao local, também na Brasilândia, e encontraram o carro do médico.

A vítima estava amarrada, presa em cativeiro dentro de uma residência desde as 15h de domingo. No cativeiro a polícia encontrou e capturou o homem de 24 anos, que era foragido do CPP de Mongaguá.

O sequestro

O médico contou aos policiais que viajou de São Roque para São Paulo para encontrar uma mulher que teria conhecido em um aplicativo de relacionamento.

No domingo, ao chegar ao local marcado, porém, foi abordado pelos criminosos, que estavam em um Fiat Palio. No cativeiro, os criminosos o amarraram e exigiram que ele entregasse celular e senhas e fizeram diversas transações bancárias.