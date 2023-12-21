  Médico é encontrado carbonizado em casa no RJ; suspeito é preso
Crime em investigação

Médico é encontrado carbonizado em casa no RJ; suspeito é preso

Ângelo Castro Cordeiro Lima foi encontrado no quintal de casa e com ferimentos na cabeça; o suspeito de cometer o crime foi autuado por homicídio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 dez 2023 às 08:55

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 08:55

Médico Ângelo Castro Cordeiro Lima é encontrado morto no RJ
Médico Ângelo Castro Cordeiro Lima é encontrado morto no RJ - Reprodução/Cremerj Crédito: Reprodução/Cremerj
O médico neurologista Ângelo Castro Cordeiro Lima foi encontrado morto no quintal de casa, na tarde de terça (19), em Arraial do Cabo, Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O suspeito do crime foi preso ainda no local, com duas armas. Segundo agentes que atenderam a ocorrência, o suspeito aparentava ter utilizado crack.
Em nota, a corporação afirmou que policiais do 25ªBPM (Cabo Frio) chegaram ao imóvel, no Pontal do Atalaia, e encontraram o corpo do médico carbonizado.
Ainda no local, um outro homem foi encontrado com duas armas. Houve confronto e o suspeito que foi atingido por disparo de arma de fogo. Nenhum policial se feriu.
A principal linha de investigação da Polícia Civil é a de que o suspeito tenha invadido a casa para um assalto e acabou matando o médico. A perícia apontou como causa da morte do neurologista ferimentos na cabeça.
Ainda de acordo com testemunhas, o suspeito é conhecido por comprar crack próximo ao local. Não se sabe a quem pertencia as armas encontradas com ele.
Na delegacia, o suspeito autuado em flagrante por homicídio. Ele segue internado sob custódia. Em nota, a Polícia Civil disse que "o caso é investigado pela 132ª DP (Arraial do Cabo), que realiza diligências para esclarecer todos os fatos".

Tópicos Relacionados

Rio de Janeiro
Recomendado para você

FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Segundo maior produtor de petróleo do Brasil, ES patina em pesquisa e inovação
Imagem de destaque
Adicional de periculosidade para motociclistas: proteção ou ilusão?
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026

